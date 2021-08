US Open: Lek na wszystkie strachy

O najwyższą stawkę gra w Nowym Jorku Novak Djoković, który w razie zwycięstwa skompletuje kalendarzowego Wielkiego Szlema i zostanie samodzielnym rekordzistą w liczbie wielkoszlemowych triumfów (21). Z powodu kontuzji Rafael Nadal, Roger Federer i zwycięzca z ubiegłego roku Dominic Thiem w US Open nie zagrają, więc z wytypowaniem najgroźniejszych rywali Serba tenisowi fachowcy kłopotów nie mają.

Niemiec Alexander Zverev, Rosjanie Daniił Miedwiediew i Andriej Rublow, Grek Stefanos Tsitsipas i Włoch Matteo Berrettini staną przed wielką szansą, by zdobyć pierwszy wielkoszlemowy tytuł i – choć to nie kort ziemny – nasypać piachu w tryby serbskiej maszyny. To możliwe, jak pokazały igrzyska olimpijskie w Tokio.