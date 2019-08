US Open: Druga zwycięska pięciosetówka Kamila Majchrzaka

Los pomógł, by po przegraniu ostatniego meczu eliminacji i wycofaniu się Milosa Raonica, Kamil Majchrzak dostał się do turnieju głównego US Open. Pomógł też (zsyłając w środę deszcze nad Nowy Jork) w kwestii dodatkowego dnia odpoczynku po pięciu setach z Chilijczykiem Nicolasem Jarry'm.

