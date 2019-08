Towarzysko-sportowa atrakcja: Maria kontra Serena

Dla obojga to historyczny tydzień, gdyż jeszcze nigdy w trakcie zawodowych karier – Hurkacza bardzo krótkiej, Linette znacznie dłuższej – turniejów nie wygrywali.

Przy okazji zwycięstwa Linette pamięci odkurzać nie trzeba, sukcesy Agnieszki Radwańskiej to przecież było prawie przedwczoraj. Poznanianka (80. WTA) wygrała w Bronksie po kilku bardzo trudnych i długich meczach, dlatego trzeba się cieszyć, że jej pojedynek w US Open z Australijką Astrą Sharmą (95.) zaplanowano dopiero na wtorek.

Jared C. Tilton/Getty Images/AFP

Hubert Hurkacz (od dziś 35. ATP), który z Winston-Salem do Nowego Jorku miał znacznie dalej niż Linette z Bronksu, tego szczęścia nie miał i na kort w parku Flushing Meadows wyjdzie już dziś. Jego rywalem będzie Francuz Jeremy Chardy (74.).

Także dzisiaj turniej rozpoczną Iga Świątek (49. WTA) oraz Magdalena Fręch, która przebiła się na główną scenę po zwycięskich eliminacjach (nie udało się to Kamilowi Majchrzakowi – odpadł w ostatniej rundzie). Rywalką Świątek będzie Serbka Ivana Jorović (94.) a Fręch (222.) spotka się z Niemką Laurą Siegemund (90.).

Jak zawsze z nadzieją patrzeć będziemy w Nowym Jorku na mecze deblistów. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo od kilku lat są wśród faworytów każdego turnieju, do którego się zgłaszają.

Hitem pierwszego poniedziałku US Open będzie pojedynek, który jeszcze kilka lat temu nie miałby się prawa odbyć przed półfinałami. Zagrają przeciwko sobie Serena Williams (8. WTA) i Maria Szarapowa (87.) i na ten mecz przyjdzie cały sportowy Nowy Jork, bowiem obie mają na amerykańskim rynku – nie tylko sportowym – potężną pozycję.

Szarapowa to dziś atrakcja przede wszystkim estetyczno- -towarzyska, choć woli walki wciąż jej nie brakuje. Ale po powrocie z dyskwalifikacji za doping i kolejnych kontuzjach sukcesów nie odnosi. Dodatkową atrakcją tego meczu jest fakt, że obie panie za sobą nie przepadają. Wychowana w Ameryce Rosjanka przez lata dawała do zrozumienia, że Sereny się nie boi i jako jedna z nielicznych mogła sobie na to pozwolić, bo jej sportowa klasa i styl gry pozwalały na taką pewność siebie.