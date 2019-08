WTA Tour: Warszawa wraca do gry

W czwartek do stolicy przylatuje z USA pani supervisor w celu sprawdzenia warunków organizacyjnych w jednej z dwóch lokalizacji: na kortach warszawskiej Legii lub Warszawianki.

– Pierwsze spotkanie z WTA mieliśmy w Londynie podczas Wimbledonu, teraz w Nowym Jorku zapadną ostateczne decyzje. Odbędę spotkanie techniczne, po którym mam nadzieję oficjalnie ogłosić informację o nowym turnieju WTA w Polsce – powiedział „Rzeczpospolitej" Tomasz Wiktorowski, były trener Agnieszki Radwańskiej, obecnie komentator telewizyjny i prezes JW Tennis Support Foundation. Ogłoszenie to nastąpi podczas finału cyklu turniejów JW Race Masters w kategorii do 14 lat, który odbędzie się od 1 do 3 września na kortach klubu Tie-Break przy ul. Koncertowej w Warszawie (trójki najlepszych w tych rozgrywkach otrzymają stypendia o łącznej wartości 100 tys. zł).