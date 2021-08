Iga Świątek znów przegrała z Ons Jabeur

To był mecz drugiej rundy (pierwszą Iga Świątek (7. WTA), jako wysoko rozstawiona, miała wolną) doskonale obsadzonego turnieju Western & Southern Open z cyklu WTA 1000 w Cincinnati. Postęp kariery Jabeur (22. WTA) wciąż jest widoczny, w tym spotkaniu nie było mowy o wyrównanej walce, Iga popełniała zbyt wiele błędów, by móc zniwelować przewagę rywalki.

– Zaskoczyło mnie to, że wygrałam tak szybko. Byłam jednak gotowa na takie spotkanie od dawna. Grałam późno dzień wcześniej, grałam późno teraz, nie popełniałam dawnych blędów takich jak w Wimbledonie i od razu kończyłam piłki. Nie jest łatwo grać ze Świątek, to dobra i sprytna tenisistka, nie pozwala na grę w jednym rytmie, zawsze coś zmienia. Byłam jednak odpowiednio agresywna, nakładałam na nią wiele presji już przy serwisie i to bardzo mi pomogło zwyciężyć – oceniła Tunezyjka.