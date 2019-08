Bianca Andreescu: zwycięska historia trwa

Za jej sukcesami stoi 12 lat treningów. Reprezentuje Kanadę, ale z jej osiągnięć może być dumna także ojczyzna rodziców. Urodziła się w mieście Mississauga (prowincja Ontario), graniczącym od zachodu z Toronto, ale rodzice pochodzą z Rumunii. Oboje wykształceni (tata Nico jest inżynierem, mama Maria ekonomistką), przyjechali do Kanady zaraz po studiach, mając oferty ciekawej pracy.

Po pięciu latach wrócili do kraju ojczystego z córką Bianką Vanessą i to w klubie w Pitesti siemioletnia dziewczynka zaczęła grać w tenisa. Kilka lat później cała rodzina znów pojawiła się w Kanadzie, ponownie w okolicach Toronto i Bianca podjęła zajęcia tenisowe w Ontario Racquet Club w Mississauga.

W 2010 roku zauważyli ją łowcy talentów z Tennis Canada, zaproponowali poważne podejście do kariery, połączone ze wsparciem Narodowego Programu Treningowego w Ontario Tennis Centre w Toronto. Pomysł był dobry.

Miała 15 lat, gdy wygrała znany turniej Orange Bowl dla szesnastolatek. Rok później znów była najlepsza w Orange Bowl, ale już w kategorii do 18 lat. W tym samym 2015 roku wygrała pierwszy turniej zawodowy (ITF z pulą 25 tys.dol.) i zaczęła trenować pod okiem Francuzki Nathalie Tauziat, finalistki Wimbledonu z 1998 roku.

Grała w turniejach juniorskich (w rankingu doszła do nr 3 na świecie), grała zawodowo, rozkwitającą karierę zahamowały na ponad pół roku kontuzje. Gdy wróciła, znów miała światu coś do pokazania, wciąż jako bojowa nastolatka i początkująca tenisistka zawodowa. Iga Świątek i Maja Chwalińska przegrały z nią i Carson Branstine w dziewczęcym finale debla w Australian Open 2017, parę miesięcy później ta sama kanadyjska para wygrała debel juniorek w Paryżu.

Andreescu pomyślnie rozpędzała zawodową karierę w turniejach ITF jeszcze w 2017 i 2018 roku, próbowała też sił w Wielkim Szlemie, doszła m. in. do trzeciej rundy Wimbledonu po zwycięstwach nad Camilą Giorgi i Kristiną Mladenovic, ale pierwsze, prawdziwie wielkie przełamanie przyszło w styczniu 2019 roku, gdy poleciała na turniej WTA – ASB Classic (pula 250 tys. dol.) do Auckland. Tam pokonała kolejno dwie wielkie tenisistki: Karolinę Woźniacką i Venus Williams, potem jeszcze całkiem dobrą: Hsieh Su-wei. Dopiero w finale zatrzymała ją Julia Goerges.