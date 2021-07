Tenis: Złoto dla Bencic, czwarte miejsce dla Djokovicia

Tę słabszą grę Serba widać było także podczas meczu Busta – Djoković. Tylko chwilami spotkanie mogło się podobać, zwłaszcza wtedy, gdy obaj w tym samym czasie zrywali się do bardziej energicznych akcji, jednak takich spięć było niewiele. Najważniejsze widziano w tie-breaku drugiego seta i w finale spotkania, podczas obron kilku piłek meczowych przez Novaka.

Dla Pablo Carreno Busty brązowy medal w Tokio zdobyty w meczu z Novakiem to ogromny sukces, poprzednie mecze z Serbem niemal zawsze przegrywał, niemal, gdyż jedyne zwycięstwo w przeszłości odniósł w wyniku dyskwalifkacji przeciwnika podczas US Open 2020.

Przed Djokovicem wciąż jest szansa zdobycia klasycznego Wielkiego Szlema. Po tegorocznych sukcesach w Montrealu, Paryżu i Londynie brakuje mu zwycięstwa we wrześniu w Nowym Jorku. W Tokio mógł mieć brąz w mikście z Niną Stojanović, ale, wyczerpany psychicznie i fizycznie (oficjalnie zgłosił kontuzję barku) walką z Carreno Bustą – drugie spotkanie o brąz poddał bez walki, medal otrzymali Ashleigh Barty i John Peers. Australia czekała na taki sukces od czasu igrzysk w Atenach (2004), gdy trzecie miejsce wśród signlistek zdobyla Alicia Molik.

Jedyny sobotni mecz o złoto – w singlu pań – wygrała Belinda Bencic. Szwajcarka nie była w pierwszej grupie kandydatek do sukcesu, ale turniej kobiecy w zasadzie składał się wyłącznie z niespodzianek, także Czeszka Marketa Vondrousova do tego się przyczyniła wygrywając po drodze do finału z Eliną Switoliną (nr 4) i Naomi Osaką (2). Mecz o tytuł mistrzyni olimpijskiej miał parę zwrotow akcji, w końcu górę wzięła nadzwyczaj agresywna gra Szwajcarki.