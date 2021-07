Rusza turniej WTA w Gdyni. Startują cztery Polki

Firma Tennis Consulting wykupiła prawa organizacji na pięć lat. Zaczyna od kategorii WTA 250, co oznacza 235 238 dolarów w puli nagród, 32 uczestniczki singla, 16 debli, 280 punktów rankingowych, 29 200 dol. za zwycięstwo (2770 dol. za start w pierwszej rundzie), a dla widzów atrakcje na kortach KT Arka Gdynia rozpisane od poniedziałku do niedzieli 25 lipca.

To turniej w sam raz, by pomóc kilku polskim tenisistkom w przebiciu się na salony WTA oraz zapewnić w czasie nadmorskich wakacji pokaz solidnego tenisa damskiego na kortach ziemnych. W tym roku lokalnymi bohaterkami będą mistrzyni Polski Magdalena Fręch, wicemistrzyni Katarzyna Kawa (obie mają wystarczający ranking, odpowiednio 142. i 143. WTA) oraz grające z dzikimi kartami Urszula Radwańska (218. WTA) i Weronika Baszak (790. WTA).

– Mamy cztery Polki w turnieju głównym i pragnęlibyśmy przede wszystkim, by one dobrze się pokazały. Takie mecze, zwłaszcza wygrane, nie tylko mogą pomóc polskim tenisistkom w zdobyciu potrzebnych punktów rankingowych, ale dodają także pewności siebie. W tym roku Iga Świątek i Magda Linette nie mogły zagrać ze względu na start olimpijski, lecz będziemy dążyć, by w przyszłości wszystkie najlepsze polskie zawodniczki pojawiały się w Gdyni. Teraz najbardziej cieszymy się z faktu, że turniej z cyklu WTA Tour powrócił do Polski, że pogoda dopisuje, kilka dni temu udało się uroczyste otwarcie z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza i że wszystko toczy się właściwym torem – powiedział „Rz" Marcin Matkowski, przed laty znakomity deblista, dziś dyrektor turnieju.