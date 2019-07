Wimbledon: Halep ma uskrzydlone nogi

Jednak było warto oglądać Halep w meczu życia. Rumunka miała plan, wykonała go perfekcyjnie, w wielu wymianach kazała publiczności zrywać się z krzesełek i podziwiać swe niezwykłe umiejętności. Wynik 6:2, 6:2 wskazuje, że napięcie nie zawsze sięgało szczytów, ale przegrywającą była przecież Serena Williams, mimo dojrzałego wieku, macierzyństwa i unikania startów w turniejach na trawie, wciąż wnosząca na kort aurę wielkości i ciągłe zagrożenie eksplozją tenisowej mocy.

Nie eksplodowała, porażkę przyjęła z gracją, odebrała ciepłe uczucia publiczności (nie zawsze Wimbledon kochał Serenę), pozostawiła otwarte pytanie, jak długo będzie w stanie gonić rekord Margaret Court, czyli starać się wygrać 24. turniej Wielkiego Szlema. Czy wiek przeszkadza już za bardzo, czy wzięte w ostatniej chwili obowiązki w mikście z Andym Murrayem nie były nadmierne, czy pomysł, by bardzo rzadko grać w zwykłych turniejach WTA nie stępia ostrości gry amerykańskiej mistrzyni, jak podpowiadała w komentarzu Martina Navratilova? Przekonamy się podczas US Open.

– Wszystko jest w porządku. Niezależnie, jak na to patrzycie, nie zamierzamy przestać grać tutaj, może jeszcze trzy, może cztery lub pięć lat. Przypuszczam, że będziecie tu przyjeżdżać i nieraz na nas patrzeć – mówiła Serena, dając liczbę mnogą, bo wypowiadała się także w imieniu rówieśnika Rogera Federera (oboje to rocznik 1981).

Rumunka miała broń: uskrzydlone nogi, determinację, dobry pomysł na zabójcze kontry i wygodną pozycję tej, która nie musi wygrać. Biegając od rogu do rogu, zniwelowała wszelkie kontrasty, prawdziwe i nieprawdziwe przewagi Sereny, potem kilka razy słusznie powtórzyła, że zagrała najlepszy mecz w życiu.

To jej drugi tytuł wielkoszlemowy, pierwszy zdobyła rok temu w Paryżu. Wygrała w sobotę mecz, w którym nagrodą było coś więcej niż wiktoriańska złocista taca znana jako Venus Rosewater Dish, 2,35 mln funtów i 2000 punktów rankingowych. Premie dodatkowe to naddunajska sława pierwszej osoby z Rumunii, która wygrała singlowy turniej w Wimbledonie (Ilie Nastase był dwa razy finalistą), mały fioletowy krążek w klapie oznaczający dożywotnie honorowe członkostwo All England Lawn Tennis Club oraz możliwość rozmowy po meczu z księżną Cambridge Kate.