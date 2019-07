Dwie piłki meczowe z Novakiem to za mało

Gdy w Wimbledonie grano decydujące piłki męskiego finału, tam podczas finału mistrzostw świata w krykiecie Anglia efektownie odrobiła w ostatniej chwili dużą stratę do Nowej Zelandii, doprowadziła do dogrywki i wygrała. W takiej chwili w biurze prasowym nie wszyscy oglądali wspaniały wielkoszlemowy tenis.

– Postaram się przyjechać za rok, wciąż jestem zadowolony z tego, jak potrafię grać, także jak grałem w finale. Jak widać, wciąż po nim stoję, wciąż daję sobie i innym szansę, by wierzyli, że jest wielkie sportowe życie dla tych, którzy skonczyli 37 lat, że taki wiek to nie koniec tej przygody. I choć moje dzieci też wolałyby ten złoty puchar, niż srebrną tacę, to rodzina jest dumna – mówił ośmiokrotny mistrz Wimbledonu.

– To zwycięstwo stawiam wśrod trzech największych w mej karierze. Pokonałem jednego z najlepszych tenisistów wszech czasów, broniąc dwóch piłek meczowych. Szkoda, że w tego rodzaju spotkaniach ktoś w końcu musi przegrać. Trochę dziwne było granie tie-breaka przy stanie 12:12, ale w końcu miałem cichą nadzieję, że do niego dojdzie, bo nieźle mi dziś szło w dogrywkach. Dzięki świetnej grze Rogera, też jestem jednym z tych, którzy wierzą, że jest tenisowe życie po 37. roku życia. Chociaż to mój piąty tytuł w Wimbledonie, to znów wraca do mnie wspomnienie, gdy miałem 6 lat i wyobrażałem sobie, że kiedyś stanę na korcie centralnym i podniosę ten puchar. Teraz widział to z trybun mój syn, widzieli rodzice, żona pozostała z córką w domu, ale mogę wreszcie im powiedzieć: zaraz wracam – dodał Novak Djoković.