Simona Halep nową mistrzynią Wimbledonu

Po latach zostanie suchy wynik 6:2, 6:2 dla Rumunki, w którym nie będzie widać śladu nadzwyczajnej gry mistrzyni. Warto więc zapamiętać: Halep rozpoczęła od prowadzenia 4:0, grając niekiedy tenis nie z tej ziemi. Dała pokaz rewelacyjnej taktyki, znakomitego panowania nad piłkami, wyprowadzania niezwykłych kontr – dla każdej młodej tenisistki u progu kariery – pozycja obowiązkowa do obejrzenia.

Każdy był pod wrażeniem, nie tylko tysiące ludzi na korcie centralnym (z księżnymi Cambridge i Sussex – Kate i Meghan oraz premier Theresą May w loży królewskiej łącznie), wielka Serena Williams także.

Widzowie szybko zaczęli wspierać siedmiokrotną mistrzynię, wiedzieli co się święci. Parę razy na początku drugiego seta Amerykanka próbowała siłą i sposobem (bardziej siłą) znaleźć drogę do zmiany wyniku, ale nie znalazła.

Nie jest piekielnie silna, nie jest wysoka, serwuje piłki o 20 km/godz. wolniej od Sereny, ale jak wprowadzi piłkę do gry (ma świetny return – w sobotę to było jej kluczowe uderzenie) to potrafiła wybiegać punkty jak nikt inny w tegorocznym turnieju. Statystycy policzyli: przed finałem w sześciu meczach przebiegła po korcie 11781 m, Serena Williams – 7249.