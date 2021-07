Wimbledon: Wielkie spełnienie marzeń

Novak Djoković pokonał w finale Matteo Berrettiniego 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 6:3. To dwudzieste wielkoszlemowe zwycięstwo Serba i trzecie w tym roku. Turniej kobiet wygrała Ashleigh Barty.

Panie zgodnie z tradycją grały o tytuł w sobotę. Obie, Ashleigh Barty i Karolina Pliskova, już po półfinale mogły czuć się spełnione, wimbledońskiego finału na korcie centralnym nie przeżywała wcześniej żadna z nich. Mecz zostanie zapamiętany nie tylko dlatego, że mała Ashleigh wygrała wimbledoński turniej juniorek w 2011 roku i po dekadzie znów zwyciężyła w Londynie, że nosząc stosowny ubiór, przywołała przy okazji wspomnienie dawnych australijskich sukcesów Evonne Goolagong Cawley, i że jest liderką rankingu, która potrafiła udowodnić swe umiejętności.

Ten finał to było przede wszystkim wielkie spełnienie odrodzonych marzeń dziewczyny spod Brisbane, która w dekadzie dzielącej wimbledońskie sukcesy przeżywała załamanie psychiczne, pożegnała na kilkanaście miesięcy tenis, potem zmieniła dyscyplinę na krykiet, a także golf. Wróciła i weszła na szczyt kobiecej rywalizacji, najpierw wygrywając w Paryżu (2019), a potem w Londynie.

Dramaturgia decydującego spotkania budowała się dość nietypowo. Zapewne jeszcze wiele razy ktoś wspomni, że Czeszka przegrała 14 piłek otwierających mecz, że widziano w jej oczach strach, który dzielnie pokonała w połowie drugiego seta, w chwili gdy przegrywała 3:6, 1:3, że operatorzy kamer trochę z przymusu pokazywali wtedy lożę królewską (teraz już tylko z nazwy) i wielkich świata sportu i showbiznesu na trybunach.

Od połowy meczu wrócił jednak tenis w stanie czystym, pełen mocnych wymian, kontrastów między mocno serwującą Pliskovą i mądrze posyłającą slajsowane piłki w rogi kortu Barty. Wróciło napięcie, które stworzyło widowisko. Nie umniejszając zasług Czeszki, to Ashleigh Barty miała więcej argumentów, by zostać kolejną dumą australijskiego tenisa i odebrać Venus Rosewater Dish z rąk Kate, księżnej Cambridge, o premii (zmniejszonej przez pandemię z 2,35 do 1,7 mln funtów) nie wspominając.

To był cud Australia ma powody, by gratulować skromnej tenisistce, której sposób bycia i wygrywania daleki jest od gwiazdorstwa innych mistrzyń. Nawet gratulacje od Roda Lavera, Cathy Freeman, Kylie Minogue, Hugh Jacksona i innych bardzo znanych rodaków (także polityków) oraz wielki billboard w centrum Melbourne dziękujący Ash nie zmienią mistrzyni, która po twardej walce umie się rozpłakać na korcie, a potem chwalić rywalkę i świat dookoła.

– To były najbardziej niezwykłe uczucia, jakich doświadczyłam na korcie. Najpierw niedowierzanie po ostatniej piłce. Potem dotarło do mnie, jak ciężko pracowałam całą karierę z ludźmi, którzy najwięcej dla mnie znaczą, by dotrzeć do tego miejsca. To było niesłychane, że się stało właśnie dziś. Australia ma tak bogatą historię sportową, ale stałam się częścią tej opowieści, mogę teraz tworzyć to dziedzictwo, pokazywać drogę młodym chłopcom i dziewczętom. No i mogę przypominać, że Evonne wygrała tutaj 50 i 41 lat temu, Evonne, która jest dla mnie kimś wyjątkowym – mówiła nowa mistrzyni.

Ujawniła także małą tajemnicę – jej ekipa z troski o nastawienie psychiczne Ashleigh Barty nie powiedziała jej całej prawdy o kontuzji odniesionej w Paryżu. – To była kontuzja do normalnego wyleczenia w dwa miesiące, ja miałam niecały miesiąc, ale o tym nie wiedziałam. Pracowałam normalnie, a dziś mogę powiedzieć, że to, iż byłam w stanie zagrać w Wimbledonie i nie czułam żadnego bólu, było czymś w rodzaju cudu – powiedziała.

Na pytanie o to, jak ważna jest dla niej opinia, że na całym świecie jest szanowana i postrzegana jako osoba pokorna i bardzo miła, odrzekła po prostu: – Próbuję żyć zgodnie z zasadami wpojonymi przez rodziców. To znaczy, że ważniejsze jest dla mnie bycie dobrą osobą niż dobrą tenisistką. To zawsze jest mój priorytet.

Wielki finał męski, którego bohaterowie także byli interesujący i kontrastowi, zapowiadano na wiele sposobów: jako walkę pokoleń (Novaka Djokovicia i Matteo Berrettiniego dzieli dziewięć lat), walkę returnu z serwisem i walkę motywacji, jaką ma wielki mistrz mierzący już tylko w historyczne osiągnięcia, z młodym kandydatem na mistrza, który dopiero odkrywa, czym jest wielki tenis. Niektórzy powiększyli ciężar finału Berettiniemu, dodając słowa o światowym dniu włoskiego sportu – piłkarze Italii grali nie tak daleko od Wimbledonu, na Wembley, w finale mistrzostw Europy.

Spodziewany sukces Djokovicia oznacza przede wszystkim wyrównanie rekordu 20 zwycięstw wielkoszlemowych, osiągnięcie dzielone z Rafaelem Nadalem i Rogerem Federerem (z rychłą perspektywą pobicia obu). Polowanie na ten rekord Serb zaczął w Wimbledonie w 2005 roku od przegrania kwalifikacji – w trzeciej rundzie pokonał go Francuz Sebastian Grosjean. Szesnaście lat i pięć wygranych turniejów wimbledońskich później Djoković nadal mówił w Londynie: – Wielkie Szlemy są dziś moją największą motywacją do kontynuowania kariery. Chcę wygrać tyle turniejów, ile będę mógł.

Teraz igrzyska Są już głosy, że po dogonieniu rywali z Wielkiej Trójki może w mierzyć w rekord absolutny, w przegonienie Margaret Court (24 tytuły), Sereny Williams (23) i Steffi Graf (22). To wydaje się wciąż możliwe.

Za rok Wimbledon znów trochę się zmieni. Będą mecze w środkową niedzielę, zniknie Manic Monday, być może uda się rozegrać turniej kwalifikacyjny już po drugiej stronie Church Road, na nowych, powiększonych terenach All England Lawn Tennis Club. Nie zmieni się śliska trawa, pozostaną truskawki, białe stroje i wszelkie znane emocje gry w połuduniowo-zachodnim Londynie. Także polska tęsknota, by Iga Świątek, Hubert Hurkacz i inni odrobili tegoroczną, wcale udaną lekcję.

Kibiców tenisa zajmie za kilkanaście dni turniej olimpijski, na razie można przypuszczać, że mistrzyni i mistrz Wimbledonu 2021 pojawią się też w Tokio. Na japońskich kortach twardych będzie grać także polska piątka z Londynu: Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magda Linette, Łukasz Kubot i Alicja Rosolska oraz ten szósty, Kamil Majchrzak, który miał do sławnych kortów tylko jeden mały krok.

> finały >Mężczyźni: N. Djoković (Serbia, 1) – M. Berrettini (Włochy, 7) 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 6:3

>Kobiety: A. Barty (Australia, 1) – K. Pliskova (Czechy, 8) 6:3, 6:7 (4-7), 6:3

>Debel mężczyzn: N. Mektić, M. Pavić (Chorwacja, 1) – M. Granollers,

H. Zeballos (Hiszpania, Argentyna, 4) 6:4, 7:6 (7-5), 2:6, 7:5