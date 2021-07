Ashleigh Barty nową mistrzynią Wimbledonu

Mecz zaczął się co najmniej nietypowo: kilka minut gry i na tablicy wyników kortu centralnego widniał wynik 4:0 dla Australijki. Czeszka w żaden sposób nie mogła odnaleźć swej normalnej formy, ręka drżała, serwisy, które miały utorować Pliskovej drogę do zwycięstwa nie trafiały w cel, wymiana po wymianie kończyła się stratą punktu.

Na szczęście dla Czeszki i widowiska ta niemoc w końcu minęła. Nawet jeśli nie udało się Pliskovej uratować seta, to udało się przełamać strach, uratować dumę i wrócić do norm wielkoszlemowego tenisa. Naprawdę wyrównana walka zaczęła się w drugim secie, gdy Barty prowadziła 3:1, lecz tej przewagi nie utrzymała i od remisu 3:3 wreszcie można było podziwiać godną finału walkę różnych tenisowych charakterów, osobowości i stylów gry.

W tym roku wygrała tenisistka grająca mądrze, bardziej odporna psychicznie i bardziej zdeterminowana. Miała powód, by po sukcesie trochę sobie popłakać ze szczęścia. Wcześniej była deblową mistrzynią US Open (2018) i singlową w Roland Garros (2019). Trofeum w Londynie zdobyła dekadę po tytule juniorskim, co nie jest oczywistym następstwem, kroniki Wimbledonu znały wcześniej tylko trzy takie podwójne mistrzynie: Ann Jones, Martinę Hingis i Amelie Mauresmo. Ash Barty jest też trzecią Australijką wygrywającą Wimbledon, po Margaret Court (1970) i Evonne Goolagong Cawley (1971 i 1980) – sukcesy tej drugiej przypominał strój nowej mistrzyni.

Gdy odebrała nagrodę od księżnej Cambridge (plus czek na 1,7 mln funtów) powiedziała: – Na początku trzeciego seta powiedziałem sobie: po prostu walcz. Karolina jest niezwykła rywalką, wydobyła ze mnie to, co najlepsze. To był wyjątkowy mecz i jestem naprawdę dumna, że udało mi się osiągnąć najlepszy poziom i utrzymać nerwy na wodzy. Nie mam słów podziękowań dla mego zespołu, który poświęcił swój czas i energię na spełnienie mojego marzenia. Piłki meczowej nie pamiętam. Niewiele spałam ostatniej nocy, myśląc o tym wszystkim, ale wychodząc na kort centralny czułam się jak w domu. Mam nadzieję, że sprawiłam, iż Evonne była dumna.