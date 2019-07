Alison w krainie czarów

Podczas konferencji prasowej Barty była już pogodzona z wynikiem, oczywiście chwaliła rywalkę i dzielnie stawiła czoło pytaniom o słabszy dzień. – Po prostu się zdarzył. Pomysł na mecz miałam dobry, zawiodło wykonanie, zwłaszcza serwis. Jednak nie będę długo się martwić, to tylko przegrany mecz, nie koniec świata. Niczego bym nie zmieniła w przygotowaniach do Wimbledonu, mam świetny zespół, zrobiłam naprawdę tyle, ile mogłam. Dajcie mi godzinę albo dwie, to wszystko będzie w porządku. Jutro też wstanie słońce – mówiła dziennikarzom.