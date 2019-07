Wimbledon: Zaszalał tylko Guido Pella

Najciekawszy męski mecz poniedziałku przeciągnął się mocno, Milos Raonic zaczął dobrze, ale zamiast wygrać z Guido Pellą w trzech setach, przegrał w pięciu: 6:3, 6:4, 3:6, 6:7 (3-7), 6:8. Argentyńczyk bije w Londynie prywatne wielkoszlemowe rekordy, dotychczas nie potrafił przejść wyżej, niż do drugiej rundy Roland Garros, teraz jest w wimbledońskim klubie „Last 8" i z Roberto Bautistą Agutem w ćwierćfinale nie jest bez szans. Jedynym nierozstawionym w tej fazie turnieju jest jednak Sam Querrey, ale akurat on na trawie grać potrafi.

Te i inne wyniki natchnęły Andy'ego Murraya do optymistycznego stwierdzenia, że jego powrót między mistrzów, albo przynajmniej tuż za plecy najlepszej trójki świata, nie będzie taki trudny – bo reszta wciąż nie daje mistrzom rady. – Nie czuję, żeby gra podniosła się na jakiś zdecydowanie wyższy poziom. Fizycznie z pewnością mogę się odbudować, mój tenis technicznie nigdy nie był zły, czemu nie mam wrócić? – pytał retorycznie.

Zaraz po Wimbledonie, w którym wciąż gra w mikście (parę Murray i Serena nazywa się „Murena") zaczyna mocne przygotowania do singlowego startu w US Open.

Dla polskich kibiców miłą wiadomością z końca siódmego dnia turnieju było to, że w turnieju mikstów pierwszy wimbledoński mecz (ale już w drugiej rundzie) wygrali Alicja Rosolska i Chorwat Nikola Mektić. Pokonali 7:5, 6:4 Christophera Rungkata (Indonezja) i Shuko Aoyamę (Japonia). We wtorek (trzeci mecz na korcie nr 3) zmierzą się z Franko Skugorem (Chorwacja) i Raluką Olaru (Rumunia).

Poniedziałkowym wieczorem okazało się także, że ćwierćfinałowymi rywalami polsko-brazylijskiego debla Łukasz Kubot i Marcelo Melo będą Nicolas Mahut i Edouard Roger-Vasselin (para nr 11), którzy zwyciężyli braci Boba i Mike'a Bryanów 7:6 (7-3), 6:2, 4:6, 7:6 (7-5). Choć amerykańskie legendy mają już wspólnie 82 lata, to taki wynik wciąż jest niezłą rekomendacją dla Francuzów (73 lata, tyle samo, co Polak z Brazylijczykiem). Spotkanie odbędzie się we wtorek na korcie nr 1, późnym popołudniem.