Zostaliśmy z nadzieją

W sumie do obejrzenia będzie 16 interesujących spotkań, w których zwycięstwo nie tylko daje awans do ćwierćfinału, lecz także dostęp do ekskluzywnego Last 8 Club, którego członkostwo to nie tylko miłe wimbledońskie wspomnienia i znaczek w klapie, ale także całkiem konkretne korzyści po karierze: akredytacja na turniej dla tenisisty/tenisistki i jednego gościa, dodatkowe bilety na mecze oraz darmowy transport z i do miejsca zamieszkania w Londynie – wszystko do końca życia.