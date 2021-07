Roger Federer: Nie wiesz, co czai się za rogiem

To najważniejsze pytanie musiało paść i padło – czy to ostatni raz, kiedy grałeś na Wimbledonie? – Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Muszę przegrupować siły. Moim zasadniczym celem były starty w ubiegłym roku, w tym udział w Wimbledonie, to się nie udało, także z powodu uderzenia pandemii. Nieco więcej zrobiłem w tym roku, z czego bardzo się cieszę. O tym co działo się po Wimbledonie decydowaliśmy zawsze po turnieju, siadaliśmy i rozmawialiśmy. To zajmie zatem jeszcze kilka dni. Oczywiście dziś wieczorem już trochę porozmawiamy, potem w zależności od mego samopoczucia pewnie też. Następnie wyjedziemy z Londynu i po prostu kiedyś pomyślimy, co mogę zrobić, by zyskać lepszą formę, by móc rywalizować na wyższym poziomie. Właściwie jestem jednak bardzo szczęśliwy, że w tym roku dotarłem tak daleko i mogłem grać w Wimbledonie na takim poziomie, jaki osiągnąłem po tych wszystkich wcześniejszych przejściach. Oczywiście chciałbym zagrać jeszcze raz, ale w moim wieku po prostu nigdy nie wiesz, co czai się za rogiem.