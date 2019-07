Hubert Hurkacz: Dwa sety jak marzenie

Djoković o włos wygrał pierwszego seta, bo bywał wcześniej wiele razy w takich sytuacjach. Wiedział, jak i kiedy wykorzystać cały arsenał umiejętności. Biliśmy brawo Hubertowi, wierząc, że nie jednak straci ducha i nie stracił. Grał jeszcze lepiej, pewniej, doprowadził w drugim secie do piłek meczowych (dwie miał jeszcze przed tie-breakiem), w końcu zdobył też trzecią, co na korcie nr 1 przyjęto potężną salwą braw.

Liczni spóźnieni dziennikarze dobiegli na trybuny kortu nr 1, wynik zachęcał do patrzenia, ale ciąg dalszy już nie miał początkowego uroku. Zobaczyliśmy jeszcze dwa, raczej spokojne sety, klasykę Novakowych przewag. Serb odzyskał zakłóconą równowagę, już na zimno doprowadził do zwycięstwa.

– Przede wszystkim gratuluję Hubertowi tego meczu. Przez dwa sety zasługiwał w pełni na wielki aplaz publiczności. Uderzał wspaniale z głębi kortu, dokładnie i mocno. Toczyliśmy wielką walkę, bardzo to doceniam. Musiałem niezwykle skupić się na dalszej grze, koncentrować na każdym punkcie, zwłaszcza na returnach, by w końcu osiągnąć przewagę. Dla tenisa to dobrze, że młodzi, tacy jak Hubert, idą już falą, atakują. Zmiana warty nadchodzi, mam tylko nadzieję, że nie dojdzie za szybko – mówił Novak Djoković do mikrofonu Sue Barker z BBC, gdy schodził z kortu.