Hubert Hurkacz: Zawsze pozostaje niedosyt

Boli jak zawsze, bo widziałem możliwość wygranej z Novakiem. Miałem niewiele szans, ale miałem. Jak się nie wygra turnieju, to zawsze pozostaje niedosyt, bo zawsze wie się, że można było coś zrobić lepiej. Żeby myśleć pozytywnie: moja gra poszła jednak do przodu, wzmocniłem się, zdobyłem kolejne doświadczenia z gry w wielkich turniejach.

To kwestia przygotowania. Staram się z trenerem Craigiem Boyntonem dokładnie ustalać, co mam robić w konkretnych sytuacjach. I tylko na tym się skupiam. To odwraca uwagę od myślenia o innych, niepotrzebnych rzeczach.

Słyszeliśmy głosy porównujące pana dzisiejszą grę do gry Andy'ego Murray'a i innych wielkich tenisistów, widzi pan jakieś podobieństwa?

Może to dlatego, że robię podobny do Andy'ego naskok przy returnie, ale i tak nie byłem do końca zadowolony z tego, jak odbierałem serwisy Novaka. Jest jeszcze duże pole do poprawy i podobnych porównań.