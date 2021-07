Iga Świątek dotarła do czwartej rundy, co można uważać za solidny występ, biorąc pod uwagę przeszłość (2019 – pierwsza runda) oraz przekazywane przez najlepszą polską tenisistkę sygnały, że gra na trawie wymaga znacznie większego doświadczenia.

– Od początku była to walka o dominację, obie wiedziałyśmy, że ta, która pierwsza zaatakuje, raczej wygra. Dlatego kiedy straciłam tę dominację na początku drugiego seta, wszystko poszło tak szybko. Z pewnością nie pomógł mi serwis, straciłam też nieco pewność siebie, a Ons wyglądała na zrelaksowaną, miała nastrój osoby, która nie ma nic do stracenia. No i grała inteligentnie. W sumie miałam tu jeden dobry tydzień i choć teraz jest mi trudniej tak mówić z powodu porażki, to jednak próbuję o tym myśleć pozytywnie, pamiętać, że wygrywałam i wiele się nauczyłam – mówiła Polka na konferencji prasowej.