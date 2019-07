Wimbledon: Drugie zwycięstwo Magdy Linette

Nie doszło do tie-breaka, bo Linette potrafiła raz jeszcze pokazać odwagę, konsekwencję i świetne przygotowanie do gry na trawie. Do końca panowała nad wymianami, wygrała dwa gemy i może mówić, że pokonanie połfinalistki Roland Garros, 26. rakiety świata, to nie jest szczyt jej możliwości.