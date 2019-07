Hubert Hurkacz: Na ulicy jeszcze nie zaczepiają

Hubert Hurkacz : Tak, Leonardo Mayer miał sześć piłek setowych, było interesująco, na pewno. Dobrze, że udało mi się wygrać. To był dla mnie ważny set i myślę, że jemu sporo odebrał.

Z założenia grał pan wtedy tak ryzykownie?

Na trawie trzeba grać agresywnie. Z defensywy trudno wygrywać. Coraz lepiej rozumiem grę na trawie, ale może grałem lepsze mecze w karierze. To, że wygrałem dziś to spora zasługa trenera Craiga Boyntona, mówił mi jakie uderzenia warto stosować, jak rozwiązywać różne sytuacje, że nie trzeba walczyć z trawą, tylko robić tak, by pomagała.