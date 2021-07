Nieginąca wiara w londyńskich ogrodników

Ukrainka nie bardzo pojmowała, co się dzieje, bezradność doprowadzała ją niemal do łez oraz gwałtownych monologów w przerwach między gemami. Nie pomogło, w tenisie Polki było wszystko co trzeba: agresja, technika i szybkość poruszania się po korcie w proporcjach prowadzących do gładkiego zwycięstwa 6:3, 6:4.

– Magda wzięła wszystko w swoje ręce, ja byłam zbyt bierna. Szczerze mówiąc, zagrała wspaniale. Ja nie wykorzystywałam szans. Z trudem przychodziło mi zyskiwanie przewagi w wymianach, popełniłam za dużo błędów. No i to jest trawa, wszystko dzieje się szybciej... – mówiła Elina Switolina.

W roku trudnego powrotu Linette po kontuzji i pożegnania z chorwacko-amerykańskim modelem treningu taki sukces znaczy wiele. Wygrana z tenisistką z pierwszej dziesiątki rankingu światowego w pełnym meczu to dla Polki nowość (kiedyś pokonała Barty, ale po kreczu Australijki). Teraz już wie, że może mierzyć wyżej. Kolejna rywalka to Hiszpanka Paula Badosa (33. WTA), odkrycie tego sezonu na kortach ziemnych. Na innych tak dobrze jej nie idzie. W Londynie wygrała wprawdzie dwa mecze, ale na trawie Eastbourne przegrała od razu – z Eliną Switoliną, gdyby ktoś nie pamiętał.

Oczywiście są złośliwcy, którzy przypomną, że jednym ze zwyczajów Wimbledonu jest to, iż w sobotę przed turniejem leciwi członkowie klubu rozgrywają na świeżej trawie towarzyskie deble, przy okazji testując tablice wyników i nagłośnienie – i ten rodzaj kontroli może nie wystarczać w odniesieniu do rywalizacji najlepszych na świecie.

Jednak w opinii tych, którzy Wimbledon odwiedzają od lat, wywrotki na śliskiej trawie to też część tradycji. – Przystosowanie do „dziewiczej" nawierzchni to też część wyzwania – potwierdził Novak Djoković, który sam wywracał się nieraz, ale bez przykrych następstw, bo jest świetnie przygotowany atletycznie. Pat Cash (mistrz z 1987 roku) przyznał, że niektórzy i niektóre wyglądają jak „Bambi na lodzie", ale tak właśnie ma być. – Mamy tu trzy fazy, jeśli chodzi o stan kortów: bardzo śliskie, śliskie i pod koniec turnieju coraz bardziej suche i zakurzone. To dopiero powoduje trudności – tłumaczy Australijczyk. Potwierdzają to Tim Henman i Boris Becker.