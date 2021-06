Awanturnik dostał brawa

Także pięć setów grali zwycięzca turnieju w Halle, najlepszy pianista wśród graczy ATP, Francuz Ugo Humbert oraz Nick Kyrgios. Wygrał Australijczyk (9:7 w decydującym secie) i, trochę niespodziewanie dla tych, którzy pamiętają jego wimbledońskie awantury i kary, to zwycięstwo zostało przyjęte ciepło. – To mój ulubiony turniej – rzekł bez mrugnięcia okiem niepokorny Nick, gdy zapytano go o powody, dla których przerwał bezczynność (nie grał od Australian Open) i przyleciał do Londynu.