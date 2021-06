Wimbledon: Hubert Hurkacz w drugiej rundzie

Pierwsza szansa przyszła w końcu pierwszego seta, druga w tie-breaku drugiego (swoją drogą, był to pierwszy tie-break przegrany przez Musettiego w krótkiej karierze zawodowej), w ostatnim secie opór i agresja Włocha, skądinąd bardzo utalentowanego tenisisty z Toskanii, zdecydowanie zmalały. Taki Hubert Hurkacz musiał się podobać znawcom gry na trawie. Polak nie poznał jeszcze drugiego rywala. Wyłoni go, jeśli pogoda pozwoli, środowy mecz Emil Ruusuvuori (Finlandia) – Marcus Giron (USA).

Poważne problemy miał też Roger Federer. Jego rywal, Adrian Mannarino, miał bardzo dobry dzień (przy okazji obchodził 33. urodziny), nie przestraszył się sławy mistrza, prowadził już 4:6, 7:6 (7-3), 6:3, lecz w odniesieniu ogromnego sukcesu przeszkodziła mu kontuzja kolana. Po interwencji lekarskiej dograł z trudem czwartego seta (przegrał 2:6) i poddał się. – Miałem szczęście – mówił Szwajcar po spotkaniu. To prawda, Federer jeszcze wyraźnie nie gra tak, jak potrafi. Rdza po przymusowej przerwie nie opadła.

W środę zostały jeszcze do zagrania mecze pierwszej rundy i zacznie się druga. Do późnych godzin wieczornych organizatorzy zwlekali zatem we wtorek z podaniem planu gier (musi być w nim spotkanie Magda Linette – Amanda Anisimowa, może być mecz Iga Świątek – Wiera Zwonariowa) czekając na rozstrzygnięcia ostatnich spotkań.