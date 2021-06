Wimbledon: Iga Świątek lepsza od Su-wei Hsieh

– Ten pierwszy mecz był trochę emocjonalny, w końcu poprzednie spotkanie jakie tu grałam, to było zwycięstwo w turnieju juniorek. Wspomnienia wróciły. Moja rywalka grała po swojemu, sprytnie i nisko, starałam się zatem odgrywać piłki mocno, wiedziałam, że tu bardzo przyspieszają. Skoro Su-wei Hsieh ma takie czucie gry, to robiłam wszystko, by nie pozwalać jej na stosowanie jej głównej broni. Grało mi się trochę inaczej, niż w Eastbourne. Tam było słońce, tu deszcz i chłodniej, próbowałam się dowiedzieć jak ta zmiana pogody wpłynie na szybkość kortów. Wyszło dobrze – mówiła polska tenisistka do widzów w czasie krótkiej sesji pytań na korcie.