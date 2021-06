Po dwuletniej przerwie wraca Wimbledon. Jak wypadnie Iga Świątek?

Od Wimbledonu oczekuje się trwania i zachowania tradycji, zwłaszcza teraz, gdy koronawirus tak bardzo zmienił świat. W tej kwestii na All England Lawn Tennis Club można liczyć – 50 tysięcy biało-purpurowych kwiatów zasadzono, pierwsze partie truskawek z Kentu dojechały, trawa jest wystrzyżona, jastrząb odstrasza gołębie, dzieci do podawania piłek czekają w gotowości na sygnał.

Ograniczenie do 21 tysięcy widzów dziennie w pierwszym tygodniu to skutek pandemii Covid-19. Inne konsekwencje wirusa też będą widoczne. Zniknie kolejka po bilety wzdłuż Church Street, szczęśliwcy, którzy nabyli wejściówki w internecie, mają obowiązek podwójnego zaszczepienia lub okazania negatywnego wyniku testu. Spacerujący po Wimbledonie założą maski i spotkają co krok stacje do dezynfekcji rąk, ale atmosfery to nie zmieni.