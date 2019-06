Kamil Majchrzak zadebiutuje w Wimbledonie

Finał męskich eliminacji rozgrywany był do trzech wygranych setów, ale Polak (111. ATP) nie miał z tym wydłużeniem rywalizacji żadnych problemów. Zwyciężył Francuza Enzo Couacauda (215. ATP) 6:2, 6:4, 6:0. Zarobił przy okazji 22 500 funtów szterlingów i 20 punktów do rankingu ATP (co da mu awans o trzy miejsca).

