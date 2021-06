Wimbledon: Losowanie raczej trudne

Su-Wei Hsieh (66.WTA) z Tajwanu to świetna deblistka, ale jej spryt i niebanalny styl gry jest powszechnie znany także w turniejach singlowych. Iga Świątek (9. WTA) grała z nią jesienią 2020 roku w Paryżu i wtedy po drodze do tytułu mistrzyni Roland Garros wygrała dość łatwo 6:1, 6:4.

Anisimova (81. WTA) to wychowana na Florydzie córka rosyjskich emigrantów, bardzo zdolna juniorka (nr 2 w 2016 roku), w 2019 zaczęła też nieźle radzić sobie w tenisie zawodowym, m. in. w drodze do półfinału Roland Garros pokonała Simonę Halep. Z Magdą Linette (44. WTA) są na remis, dwa lata temu w Wimbledonie wygrała Polka, w tym sezonie w Charleston zwyciężyła Amerykanka.