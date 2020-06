US Open: Po 15 tysięcy dla wykluczonych z kwalifkacji

Organizatorzy US Open obiecali przekazać ATP i WTA po 3,3 mld dolarów na wypłaty dla osób, które straciły szansę występu w nowojorskim Wielkim Szlemie, czyli wszystkim tenisistom i tenisistkom, którzy mieli prawo udziału w kwalifikacjach oraz połowie uczestników głównych turniejów deblowych i tenisistów na wózkach.

Za udział w pierwszej rundzie turnieju kwalifikacyjnego US Open w 2019 roku uczestnik otrzymywał 11 tys. dol., za grę w drugiej rundzie 18 tysięcy, zatem można uznać, za Harrisonem, że rekompensata jest godna. Otrzymają ją wszyscy, którzy zgłosili się do udziału i zgodnie z rankingami wypełnią teoretyczne drabinki odwołanych kwalifikacji (sądzi się nawet, że granica zostanie przesunięta nieco w górę, aby wsparciem objąć większą liczbę tenisistek i tenisistów) plus ci, którzy dostali dzikie karty.