Obóz o rygorze lekko złagodzonym

Centrum Tenisowe w nowojorskiej dzielnicy Queens zostanie otworzone dla tenisistów 16 sierpnia na całe 29 dni. Od 20 do 21 sierpnia rozegrane zostaną tam kwalifikacje turnieju przeniesionego z Cincinnati (WTA – poziom Premier 5, ATP – Masters 1000), potem (22–28 sierpnia) turniej główny.

Po weekendowej przerwie, od poniedziałku 31 sierpnia do niedzieli 13 września, trwać będzie Wielki Szlem w wersji tradycyjnej dla singlistów i singlistek (po 128) oraz okrojonej dla debli (32 zamiast 64). Nie będzie rywalizacji mikstów i juniorów. Nie będzie też kwalifikacji, przewidziano w zamian finansową rekompensatę dla tych, którzy na podstawie rankingu mieli szansę uczestniczyć w tej rywalizacji.

Pieniądze zostaną także wypłacone deblistkom i deblistom, którzy z powodu okrojenia stawki stracili możliwość gry w turnieju. Dla niedoszłych kwalifikantów i deblistów przeznaczono 6,6 mln dol. – do podziału po połowie przez ATP i WTA.

Każdy uczestnik obu turniejów otrzyma rezerwację na dwa dwuosobowe pokoje w oficjalnym hotelu US Open nieopodal lotniska JFK. Za jeden płacą organizatorzy, za drugi tenisista.

Zapowiadanego wcześniej ścisłego skoszarowania uczestników nie będzie. Nie ma przeszkód, by dla siebie i większej ekipy każdy skorzystał z prywatnego najmu w mieście, opłaconego z własnego portfela.

Oznacza to, że zniknął, krytykowany m.in. przez Novaka Djokovicia, problem ograniczenia liczebności ekip wspomagających tenisistów. Limit ten (początkowo dwie osoby) nałożono wstępnie ze względu na liczbę pokoi w oficjalnym hotelu oraz koronawirusowe testy (dwa w tygodniu).

Nie będzie samolotów czarterowych, każdy sam załatwia sobie lot do Nowego Jorku, może liczyć tylko na zwrot ceny biletów, gdyby turniej został odwołany w ostatniej chwili. Na miejscu będzie działał system transportu (55-miejscowe autobusy, z miejscami zajętymi maksymalnie w połowie).

Szatnie będą powiększone, tak samo jak tereny rozgrzewki i odpoczynku, by zapewnić uczestnikom właściwy dystans socjalny. Najwyżej rozstawieni mogą nawet otrzymać do wyłącznego użytku saloniki na Arthur Ashe Stadium (dostępność wedle rankingu).

Do tego dochodzi konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego: testy, codzienne sprawdzanie temperatury, wypełnianie kwestionariuszy i zgłaszanie symptomów chorobowych. Wszędzie, poza kortami i salami ćwiczeń, obowiązywać będzie noszenie maseczek.

Ustalenia te rozesłano już do ATP i WTA. Pierwsze reakcje nie są przesadnie entuzjastyczne. Przyszli uczestnicy skarżą się na brak mikstów i ograniczenia deblowe albo możliwość trwałego uwięzienia w hotelu po pierwszym pozytywnym teście na obecność koronawirusa.

Wiadomo już, że Roger Federer nie zagra, tydzień temu poinformował, że zakończył sezon po artroskopii kolana. Novak Djoković na razie jest na nie (choć nowe warunki gry częściowo uwzględniają jego postulaty), podobnie jak Rafael Nadal. Rygory sanitarne nie podobają się Dominikowi Thiemowi, Grigorowi Dimitrowowi i Alexandrowi Zverevowi. Raczej nie przyleci do USA Simona Halep, wahają się liderka rankingu WTA Ashleigh Barty i Petra Kvitova.

Na reakcję po decyzji Amerykanów nie trzeba było długo czekać. Turniej Roland Garros zacznie się w Paryżu tydzień później niż planowano, 27 września (eliminacje już 21), by zwiększyć do dwóch tygodni przerwę po US Open.