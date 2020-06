Gubernator potwierdza: będzie US Open bez kibiców

Gubernator o 24 godziny wyprzedził oficjalną informację amerykańskiej federacji tenisowej (USTA). – Jesteśmy podekscytowani nowiną dotyczącą US Open. Turniej odbędzie się od 31 sierpnia do 13 września w Queens, bez kibiców, ale do obejrzenia w telewizji. USTA będzie chronić grających i obsługę z zachowaniem nadzwyczajnych środków ostrożności,... będą dokładne testy, wyjątkowo dokładnie czyszczenie obiektów, dodatkowa przestrzeń w szatniach, dedykowane miejsca zamieszkania i środki transportu – powiedział Cuomo podczas wtorkowego briefingu.

Dane statystyczne z ostatnich dni mówią o pewnym złagodzeniu pandemii koronawirusa w Nowym Jorku (liczba osób hospitalizowanych we wtorek: 1538, liczba zgonów: 24), ale entuzjazm organizatorów może zmniejszyć niechęć kilku sław tenisa do przyjazdu na korty Flushing Meadows i poddania się ścisłym rygorom sanitarnym i logistycznym.

Taką postawę na razie prezentuje Novak Djoković (są też jednak opinie, że zmieni zdanie w ostatniej chwili i pociągnie za sobą innych), zatrzeżenia ma także Rafael Nadal, nie chcą przylecieć do Nowego Jorku Simona Halep i Ashley Barty. Roger Federer będzie niebecny z powodu rehabilitacji po operacji kolana. Nick Kyrgios uważa, że Amerykanie postąpili egoistycznie, wiedząc, iż na podróż do USA może nie zdecydować się spora grupa silnych tenisistek i tenisistów z Europy, Azji i Australii (niektórym może grozić kwarantanna po powrocie), co otwiera drogę do sukcesu lokalnym gwiazdom, zwłaszcza Serenie Williams.