Wielkie czeskie wesele na Roland Garros

Końcowym akordem paryskiego turnieju był męski finał Novak Djoković – Stefanos Tsitsipas, w którym albo Grek miał wreszcie pokazać tenisowemu światu przejęcie władzy, albo Serb 19. raz wygrać turniej wielkoszlemowy (drugi w Paryżu) i zbliżyć się tuż do osiągnięć Rafaela Nadala i Rogera Federera (po 20). Pięciosetowe spotkanie zakończyło się wygraną Novaka Djokovicia.

Wynik nie był wielką niespodzianką, 6:4, 6:2 wygrały Czeszki, prezentując znacznie lepsze zgranie i mądrość taktyczną. Już początek spotkania wróżył takie rozstrzygnięcie: 4:0 po kwadransie, choć Siniakova niemal do końca finału miała problemy ze skutecznym wprowadzeniem piłki do gry.

Krejcikova będzie numerem 1 w rankingu deblowym WTA, Katerina Siniakova numerem 2, to także efekt zwycięstwa w niedzielę. Czesi mieli w Paryżu nawet potrójne wielkie wesele – mistrzynią juniorek została 16-letnia Linda Noskova.

Świątek i Mattek-Sands, grając wspólnie trzeci turniej deblowy, walczyły o tytuł, co dla Polki jest sukcesem. Jej amerykańska partnerka od lat specjalizuje się w deblach i mikstach, ale ostatni paryski mecz zapewne przyniósł jej trochę zawodu, choć w żaden sposób tego nie okazywała, tym bardziej że kierując grą Polki w finale, niekiedy podejmowała nietrafne decyzje.

Ze słów Igi wynika, że ta deblowa przygoda jeszcze potrwa, bo daje korzyści szkoleniowe i towarzyskie. Paryski turniej Polka ocenia pozytywnie, bo chwilę po 20. urodzinach ćwierćfinał singla i finał debla w Wielkim Szlemie to wciąż jest wyczyn, a nie powód do narzekań. Oczywiście można było mieć apetyt na więcej, ale skoro wedle wielu kompetentnych osób równie dobry, a może nawet lepszy ciąg dalszy nastąpi już w nieodległej przyszłości, to trzeba wierzyć tenisistce i fachowcom.