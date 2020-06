Zostały trzy opcje dla US Open 2020

Pierwsza opcja to odwołanie kwalifikacji (w ich miejsce rozegranie na Flushing Meadows turnieju Cincinnati ATP Masters 1000), następnie gry Wielkiego Szlema, ale ze zmniejszonymi do 24 par drabinkami gier deblowych.

Druga możliwość to odwołanie turnieju Cincinnati Masters 1000, zachowanie pełnowymiarowego US Open z kwalifikacjami i zwykłymi drabinkami debla. Trzecia – skasowanie tegorocznych turniejów w Cincinnati i Nowym Jorku.

Gdyby zapadła decyzja o wielkoszlemowej grze, to pula nagród w US Open zostałaby zmniejszona do 95 procent kwoty z 2019 roku (co i tak oznacza wzrost wobec 2018 roku). Anulowanie turnieju ATP Cincinnati Masters 1000 dałoby amerykańskiej federacji tenisowej (USTA) ok. 2 mln dolarów oszczędności, te pieniądze prawdopodobnie zostałyby przekazane tenisistom, którzy nie mieliby prawa udziału w kwalifikacjach.