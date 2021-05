Iga Świątek zaczyna Roland Garros. Cztery gwiazdki

Przeciwniczką rozstawionej z nr. 9 Polki będzie jej dobra znajoma, a nawet więcej niż znajoma, bo Iga w wywiadach nazywa Kaję Juvan najlepszą przyjaciółką. Ta sympatia to spadek po czasach juniorskich, bo dziś panie idą innymi drogami – Polka jest jedną z gwiazd tenisa, powszechnie uznawaną za największy talent, jaki pojawił się w tym sporcie od lat, a Słowenka to nr 101 w rankingu WTA.

Organizatorzy Roland Garros – jak podkreślili w specjalnym komunikacie, działając wspólnie z Wimbledonem, US Open i Australian Open – starali się skłonić Osakę do zmiany stanowiska, ale ta się nie ugięła i zapłaci karę w wysokości 15 tysięcy dolarów. Jeśli nie zmieni zdania, możliwe jest wykluczenie jej z tego turnieju i innych Wielkich Szlemów.

Pytanie o to, czy koleżanki i koledzy po fachu popierają Japonkę, stało się obowiązkowym punktem programu konferencji prasowych przed turniejem i trzeba przyznać, że nie znalazła ona wielkiego zrozumienia. Rafael Nadal był jak to on grzeczny i empatyczny. Powiedział, że rozumie, ale nie pójdzie tą drogą. Większość reagowała tak jak Iga Świątek, która stwierdziła, że sportowiec ma dziś do dyspozycji dwa kanały, by komunikować się z fanami: media tradycyjne i social media i trzeba umiejętnie korzystać z obu.