Iga, która nie wpadła w pułapkę

Rozstawiona z nr 9 Iga Świątek w pierwszej rundzie spotka się z Kają Juvan (101 WTA). W styczniu tego roku Polka wygrała ze Słowenką w trzech setach w turnieju przed Australian Open. Był to ich jedyny mecz.

Losowanie turnieju męskiego przyniosło sensacyjny rezultat. W jednej, górnej połówce turniejowej drabinki znaleźli się Novak Djoković (nr 1), Rafael Nadal (nr 3) i Roger Federer (nr 8). Oznacza to, że tylko jeden z nich może zagrać w finale.

Jesienią ubiegłego roku Iga Świątek przyjeżdżała do Paryża po porażce w pierwszej rundzie turnieju w Rzymie, w tym roku wiosną zjawiła się w stolicy Francji po najefektowniejszym finałowym zwycięstwie, jakie można sobie wyobrazić – 6:0, 6:0 – nad Czeszką Karoliną Pliskovą, byłą krótkotrwałą, ale jednak liderką światowego rankingu.

Po ubiegłorocznym triumfie trener Polki Piotr Sierzputowski w rozmowie z „Rz" ostrzegał: to zwycięstwo to pułapka, Iga jest młoda, wchodzi w całkiem nowe życie, będzie musiała się z tym zmierzyć.

Hubert Hurkacz w Paryżu rozgrywał już dobre mecze, ale w pamięci kibiców specjalnie się nie zapisał. Jest szansa, by to zmienić, choć najlepszy polski tenisista przyjeżdża do Francji po fatalnej wiośnie na kortach ziemnych i kontuzji, o której bardzo mało wiemy.