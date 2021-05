Iga zmonetyzowana

Sprawy idą szybko – w ciągu kilku miesięcy Iga Świątek stała się obiektem pożądania wielu firm. Ocena, które propozycje są adekwatne do potencjału i wartości tenisistki, nie jest prosta, lecz pierwsze wybory zostały już podjęte. Oglądamy zatem na jej stroju logo polskiego ubezpieczyciela i japońskiego producenta obuwia, widzimy twarz na billboardach, odkrywamy stosowne wpisy w mediach społecznościowych.

– Jest oczywistą gwiazdą sportu, ale walory marketingowe ma jeszcze większe. Jest inteligentną, do tego ładną i sympatyczną dziewczyną. Wie, czego chce, rozumie, co robi, jest ciekawa świata, szczera i otwarta. Ma fantastyczną zdolność przejścia od powagi do rozbrajającego humoru. Może być gwiazdą marketingową każdej marki światowej – potwierdza Tomasz Redwan, teoretyk i praktyk marketingu sportowego, szef firmy REDsport.