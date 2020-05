Hurkacz na Florydzie: Podziękowanie akcją dnia

Pierwszy turniejowy mecz Polaka w czasach koronawirusa był krótki. Rywal, Tommy Paul (57. ATP), zaczął wprawdzie wymiany z większym animuszem, ale przegrał 2:4, 0:4. Chwilę bowiem trwało, zanim Hurkacz poczuł rytm odbić na niebieskim korcie postawionym specjalne do celów turniejowych na terenie prywatnej rezydencji w West Palm Beach. Jak poczuł, to od stanu 1:2 nie przegrał gema.

Zwycięstwo zakończone stuknięciem rakietami było więc komfortowe (grano wedle zasad tzw. fast four, czyli sety do czterech wygranych gemów, tie-break przy stanie 3:3, bez przewag), wygląda na to, że czas ostatnich treningów Huberta w Saddlebook Tennis Resort (trochę ponad trzy godziny drogi na południe Florydy) przyniosł efekty.

– Bardzo przyjemnie jest znów poczuć prawdziwą rywalizację. Oczywiście trzeba było stracić parę punktów, zanim wróciło wyczucie, ale skoro wygrałem, to wydaje się, że wystartowałem nieźle. Było inaczej niż zwykle, ale była też normalność, czyli koncentracja na własnej grze. Mam nadzieję, że oglądającym, tym nielicznym przy korcie i tym w domach się podobało – powiedział Polak do kamery Tennis Channel.

Organizatorzy zdecydowali, że skrócą turniej z trzech do dwóch dni ze względu na spodziewane znaczne pogorszenie pogody w niedzielę, to m. in. oznaczało, że Hubert Hurkacz zagrał w piątek dwa mecze, ten drugi z Miomirem Kecmanoviciem (47. ATP) – po czterech godzinach przerwy. Najmłodszy uczestnik turnieju (rocznik 1999) przystosował się lepiej do warunków słonecznego popołudnia w West Palm Beach niż Polak, wygrał 4:3, 4:0.