Ash Barty na razie za mocna dla Igi Świątek

Przy stanie 5:5 to Iga Świątek na chwilę straciła skuteczność podania, trzy podwójne błędy serwisowe musiały wystarczyć liderce rankingu światowego, by objąć prowadzenie 6:5 i po obustronnej wymianie mocnych forhendów wygrać 7:5. Po dziewięciu wygranych meczach i 18 setach, w końcu polska mistrzyni przypomniała sobie smak niepowodzenia na kortach ziemnych.

Ciąg dalszy był równie interesujący, choć już raczej z australijskiego punktu widzenia: Ash Barty wciąż demonstrowała swą znaną zdolność do jednoczesnej gry mocnej i kombinacyjnej. Przełamała podanie Świątek w trzecim gemie, potem obroniła się nawet w sytuacji, gdy serwowała, ale Polka prowadziła 40-0. Mądrze kierując grą pokazała Idze, że to jeszcze nie ten czas, by wygrała. Różnicę tworzył pierwszy atakujący serwis i znakomita aktywna obrona Barty. Optymiści mają jednak podstawy, by twierdzić, że Świątek jest całkiem blisko nr 1 na świecie.