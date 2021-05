Tenis w Madrycie. Do kobiet dołączają mężczyźni

– Nie przygotowuję się specjalnie na rywalki z pierwszej dziesiątki rankingu WTA, przygotowuję się do tego, by grać jak najlepiej potrafię. Plan taktyczny na Oskaę był prosty: zmuszać ją do ruchu po korcie, piłki w lewo, w prawo, skróty, wszystko jak najszybciej. Łatwo nie było, ale w trzecim secie wyszło - mówiła Muchova. Następny mecz zagra z Greczynką Marią Sakkari, z nią też będzie strzelanina w mocnym tempie.