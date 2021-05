Tenis w Madrycie: Będzie mecz Barty – Świątek

Było więcej emocji, niż w meczu otwarcia, ale polska rakieta numer 1 miała znacznie więcej argumentów w ręku, niż doświadczona Niemka. W zasadzie przeważała od pierwszego gema, choć były chwile, gdy musiała walczyć przede wszystkim z małymi zacięciami swego tenisa, także na starcie, gdy przy własnym serwisie przegrywała 0-40, by wygrać kolejno pięć piłek.

Żadnej Iga nie wykorzystała, ambitna Laura zerwała się bowiem do desperackich obron i uległa dopiero po kilkunastu minutach, poddała się dopiero przy jedenastej piłce meczowej. Kibice Polki dostali jednak solidne potwierdzenie, że z formą mistrzyni z Paryża nie jest źle, w końcu Laura Siegemund na kortach ziemnych grać potrafi.

Przed meczem Polki i Niemki na stadionie im. Manolo Santany zagrały Ashleigh Barty i Tamara Zidansek (80. WTA). Liderka rankingu światowego wygrała w trzech setach, przedłużając ładną serię tegorocznych zwycięstw na kortach ziemnych do 13. Miłośnicy talentu Barty mieli jednak chwile zwątpienia – gdy trochę ospale rozpoczęła mecz ze Słowenką i gdy w drugim secie zupełnie straciła zwycięski rytm. Końcowy rezultat był jednak taki jak przewidywano: 6:4, 1:6, 6:3 dla Australijki.

Niespełna dwie godziny później można było dopisać, że w trzeciej rundzie (czyli w 1/8 finału) zmierzy się z Igą Świątek. Tak jak w poprzednich meczach w Madrycie Iga także z tą rywalką zagra po raz pierwszy, tym razem zdecydowanie bez etykiety faworytki. Pierwsza rakieta świata kontra siedemnasta, więc we wszelkich porównaniach statystycznych Australijka jest górą, za Polką stoi jednak odwaga młodości, siła oraz wiara w siebie i wykonaną pracę.

Dla części kibiców być może jest to spotkanie z cyklu „co by było, gdyby jesienią 2020 roku Barty zagrała w Roland Garros?", ale dla tenisistek zawodowych to raczej zupełnie nowy, interesujący dzień w pracy. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 3 maja, transmisja w Canal+.