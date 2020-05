Kiki Bertens i Andy Murray wygrali wirtualny turniej w Madrycie

Umiejętność posługiwania się konsolą do gier komputerowych nie ma wiele wspólnego z prawdziwym tenisem, lecz e-sportowe wersja znanego turnieju WTA i ATP na kortach ziemnych w Magicznym Pudełku (Caja Magica) w stolicy Hiszpanii okazała się sukcesem i właściciel prawdziwej imprezy Ion Tiriac zapewne nie żałował wymuszonej przez wirusa inwestycji w wirtualne zastępstwo.

Wyniki są nawet w pewien sposób powiązane z realnym tenisem. Holenderka Kiki Bertens to mistrzyni Madrid Open z 2019 roku. Można więc rzec, że obroniła tytuł, zwyciężając w meczach grupowych Andżelikę Kerber, Eugenie Bouchard i Belindę Benic, następnie w fazie pucharowej Donnę Vekić, Karolinę Woźniacką (7:5) i w finale 6:1 Fionę Ferro.

– To był turniej inny, niż zwykle, ale myślę, że to była dobra inicjatywa w dobrej sprawie. Warto było to zrobić także dla kibiców, z którymi mieliśmy doskonałą interakcję – mówiła mistrzyni po finale.