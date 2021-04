Tenis w Madrycie: Dobry początek Igi Świątek

Amerykanka zagrała w tym roku tylko jedno spotkanie w Australian Open, kontuzja stopy kazała jej pauzować kolejne dwa miesiące, powrót na korty ziemne, niezbyt lubianą nawierzchnię też jej nie sprzyjał. Po drugiej stronie siatki stała o 10 lat młodsza mistrzyni z Paryża, która mogła się wprawdzie nieco stresować nową sytuacją: po raz pierwszy wystartowała w madryckim turnieju i to od razu jako kandydatka do odegrania ważnej roli, ale wyraźnie ten start jej nie speszył.

– Zawsze tęsknię za kortami ziemnymi. Zawsze jestem smutna, że sezon na nich trwa tak krótko, więc doceniam każdą chwilę gry na tej nawierzchni. Dziś po prostu chciałam zagrać solidnie i stosować wszelkie wskazówki taktyczne jakie dał mi trener. Wyszło całkiem dobrze. Zrobiłam parę błędów, których wolałabym uniknąć, ale nie miały one wpływu na wynik. To mój debiut w Madrycie. Rzeczywiście piłki odbijają się tu wyżej ze względu na wysokość, to robi różnicę. Naciągnęłam więc mocniej rakietę i staram się bardzo uważać na technikę – mówiła polska tenisistka po zwycięstwie.