Cztery scenariusze Wielkiego Szlema w Melbourne

Działacze ATP, WTA i ITF od tygodni zastanawiają się, czy uda się wznowić turnieje jesienne (ostatnie sugestie są takie, że do końca sierpnia nie będzie to możliwe), także, czy realne jest rozegranie US Open, tym bardziej, że Nowy Jork to epicentrum epidemii w USA. Do wydarzeń na kortach w Melbourne Park pozostało ponad siedem miesięcy, ale pandemia koronawirusa także każe już teraz dyskutować o przyszłości najbliższego Wielkiego Szlema Azji i Pacyfiku.

