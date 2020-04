Roger Federer: Połączmy ATP i WTA

Roger Federer wezwał zatem do połączenia najważniejszych organizacji tenisowych, ATP i WTA, aby lepiej przetrwać trudne czasy, wykorzystać kryzys do stworzenia jednej, bardziej skutecznej organizacji zarządzającej światowym tenisem w wydaniu profesjonalnym.

Postulat Szwajcara miał formę twitterowego wpisu do 12,7 mln śledzących jego konto osób, o treści: „Zastanawiam się – czy ja tylko myślę, że nadszedł czas, aby tenis mężczyzn i kobiet połączył się? Nie mówię o połączeniu rywalizacji na korcie, ale o złączeniu dwóch organów zarządzających (ATP i WTA), które nadzorują profesjonalne cykle mężczyzn i kobiet... To zbyt mylące dla kibiców, gdy w obu tourach istnieją różne systemy rankingowe, różne logo, różne strony internetowe, różne kategorie turniejów. Prawdopodobnie powinno się to stać dawno temu, ale może właśnie teraz nadszedł odpowiedni czas. Możemy wyjść z kryzysu z dwiema osłabionymi organizacjami lub z jedną silniejszą".