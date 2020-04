WTA: Turniej w Montrealu przeniesiony na 2021 rok

Odpowiedzi na pytanie, co z pozostałymi letnimi turniejami, zwłaszcza tymi w USA na kortach twardych, prowadzącymi do wielkiego podsumowania tej części sezonu podczas Wielkiego Szlema w Nowym Jorku, raczej nie usłyszymy tak szybko. Wedle nieoficjalnych informacji, przekazanych m. in. przez Michała Samulskiego, polskiego dziennikarza i marketingowca od lat pracującego w środowisku profesjonalnego tenisa, działacze ATP i WTA dają sobie czas do 1 czerwca na podjęcie decyzji w tej sprawie.