Hurkacz w Monte Carlo. Długie powitanie z ziemią

We wtorek to Włoch zaczął lepiej powrót do spotkania, jedno przełamanie serwisu Hurkacza wystarczyło, by doprowadził do remisu 6:3, 3:6 i jeszcze starczyło mu rozpędu, by w decydującym secie prowadzić 2:1 z przewagą kolejnego przełamania podania polskiego tenisisty. Stan poważnego zagrożenia Hubert szybko oddalił, ale nerwowe chwile przeżywał niemal do końca spotkania. Nawet gdy prowadził 5:3 i serwował to musiał bronić się przed atakami doświadczonego Włocha.