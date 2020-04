W Hiszpanii myślą o powrocie na korty

O możliwości powrotu zawodowców na korty słychać niewiele, świat tenisa raczej czeka z niepokojem na odwołanie kolejnych części sezonu (obecnie wstrzymanego do 13 lipca), ale Królewska Federacja Tenisowa Hiszpanii (RFET) ma nadzieję, że za kilkanaście tygodni może uda się zorganizować zamknięty cykl turniejowy dla najlepszych tenisistów hiszpańskich, który pomoże im odbudować formę przed ewentualnymi startami jesienią.

Wedle wiceprezesa RFET Tomasa Carbonella, który rozmawiał z dziennikiem sportowym „Marca", wstępny plan to organizacja w klubach i akademiach tenisowych 8-10 niewielkich turniejów przeznaczonych tylko dla tenisistów hiszpańskich, zwłaszcza dla tych z pierwszej setki rankingu ATP. Rozmowy z zainteresowanymi już się zaczęły.

Detali nie ujawniono, poza tym, że pomysł ma być realizowany wyłącznie w przypadku odwołania letnich turniejów prowadzących do Wielkiego Szlema w Nowym Jorku i samego US Open, co wydaje się dziś bardzo prawdopodobne.