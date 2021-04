Hubert Hurkacz w finale turnieju w Miami

Polak atakował częściej, od pierwszych piłek był wystarczająco agresywny i skuteczny, by psuć plan gry rywala. W pierwszym secie prowadził już 5:1, i choć Rublow odrobił część strat, wiele nie zyskał. Podobnie było w drugim secie: wczesne przełamanie serwisu rywala, ataki przy siatce, doskonały bekhend doprowadziły Hurkacza do największego sukcesu w karierze.

Gra na Florydzie, gdzie ostatnimi czasy sporo mieszkał i trenował, wyraźnie służy Hubertowi. W styczniu wygrał turniej w Delray Beach, teraz stoi w Miami przed szansą sukcesu większego co najmniej o dwa rozmiary. – To wiele dla mnie znaczy, gdyż po zdobyciu tytułu na początku roku miałem trochę niełatwych spotkań. Jestem szczęśliwy, że się przełamałem i mogę nadal się poprawiać, być jeszcze lepszym graczem. To naprawdę dla mnie ogromne osiągnięcie – mówił najlepszy polski tenisista chwilę po zwycięstwie w półfinale.