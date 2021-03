Tenis w Miami: Iga Świątek znów zwycięska

Choć najlepsza polska tenisistka miewała silne związki z czeskim tenisem, to z 25-letnią tenisistką z Brna w WTA Tour wcześniej nie zagrała. Barbora Krejcikova (37. WTA) to od paru miesięcy coraz bardziej solidna firma, ma osiągnięcia także w deblu. Kilkanaście dni temu w Dubaju doszła do finału singlowego z Garbinie Muguruzą i choć przegrała, to sprawiła Hiszpance więcej problemów, niż wcześniej Iga Świątek.

